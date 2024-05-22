Назван актив, который по доходности почти сравнялся с вкладами

Показатель на уровне 14,3% годовых доходности по цене отсечения, а также средневзвешенной доходности продемонстрировали облигации федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД), размещение которых осуществил сегодня Минфин РФ.
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