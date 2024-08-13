Маск заявил о масштабной DDOS-атаке на X перед интервью с Дональдом Трампом

О кибератаке на социальную сеть X, где планировалась трансляция интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, заявил ее владелец американский предприниматель и миллиардер Илон Маск 13 августа в своем аккаунте данной соцсети.
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