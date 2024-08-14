Пограничная полиция предупреждает граждан: Не опаздывайте в аэропорт

Пограничная полиция отмечает, что в последнее время наблюдается увеличение потока путешественников на границе, в частности, в Международном аэропорту Кишинева, где в определенные периоды времени из-за большого количества рейсов, а также ограниченной пропускной способности аэропорта, зона вылета переполнена.
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