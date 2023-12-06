6 декабря кировчанам советуют не покупать новую обувь, не повышать голос, не говорить много

Прогноз погоды, народные приметы и необычные праздники сегодня, в среду, Митрофанов деньСегодня в Кирове ожидается серьёзное похолодание до — 18 градусов в дневные часы, а к ночи столбик термометра за окном грозит опуститься до −32.