6 декабря кировчанам советуют не покупать новую обувь, не повышать голос, не говорить много

Прогноз погоды, народные приметы и необычные праздники сегодня, в среду, Митрофанов деньСегодня в Кирове ожидается серьёзное похолодание до — 18 градусов в дневные часы, а к ночи столбик термометра за окном грозит опуститься до −32.
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