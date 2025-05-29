Китай и островные государства Тихого океана договорились о продвижении общего развития

Министр иностранных дел КНР Ван И и президент, глава МИД Кирибати Танети Маамау в городе Сямэнь /провинция Фуцзянь, Восточный Китай/ совместно председательствовали на 3-й встрече министров иностранных дел Китая и островных государств Тихого океана, сообщает russian.