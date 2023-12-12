Совкомбанк обновил условия по ипотечным программам

Совкомбанк снизил процентные ставки на 1 п. п. по базовым ипотечным программам. Для льготных ипотечных программ появилась возможность снизить первоначальный взнос до 20,01% при условии участии в акциях «Правильная ипотека», «Льготный первоначальный взнос» или в программе застройщика с субсидированием процентов по кредиту.