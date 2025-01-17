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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирра Андреева второй год подряд вышла во вторую неделю Australian Open 

Мирра Андреева второй год подряд вышла во вторую неделю Australian Open 

В третьем круге она обыграла Магдалену Фрех – 6:2, 1:6, 6:2. 17-летняя Андреева четвертый раз вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема», в Мельбурне – второй (первый был в 2024-м).

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