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Морской политехМорской политех

Морской политехМорской политех

Как готовят специалистов, от которых зависит безопасность и боеспособность флота. Как будущие офицеры флота проходят обучение в экспериментальной дизель-электрической подлодке, как они запускают морские газотурбинные двигатели и управляются с учебным ядерным реактором.

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