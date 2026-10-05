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Царьград

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Соболев частично признал вину в деле о подкупе арбитров "Торпедо"

Соболев частично признал вину в деле о подкупе арбитров "Торпедо"

Леонид Соболев, совладелец клуба «Торпедо», частично признал вину в подкупе арбитров с июля 2024 по май 2025.

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