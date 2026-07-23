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Иркутск Сегодня

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Жителя Киренска приговорили к обязательным работам за пьяное вождение

Киренский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 49-летнего жителя города, который был признан виновным по статье «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения».

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