Экипажи Т-80БВМ уничтожили бронетехнику ВСУ, не входя в зону поражения

Танкисты 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа на модернизированных танках Т-80БВМ прицельно уничтожают живую силу и бронетехнику ВСУ, оставаясь за пределами досягаемости для их средств поражения.
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