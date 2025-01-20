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Политолог Пономарева назвала первый шаг Трампа после инаугурации

Политолог Пономарева назвала первый шаг Трампа после инаугурации

Политолог Пономарева назвала первый шаг Трампа после инаугурации AlexCoderПолитолог Пономарева назвала первый шаг Трампа после инаугурации AlexCoder Политик запланировал сразу несколько важных задач В первую очередь после прихода к власти Дональд Трамп займется внутренней повесткой в США.

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