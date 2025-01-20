Политолог Пономарева назвала первый шаг Трампа после инаугурации AlexCoderПолитолог Пономарева назвала первый шаг Трампа после инаугурации AlexCoder Политик запланировал сразу несколько важных задач В первую очередь после прихода к власти Дональд Трамп займется внутренней повесткой в США.
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