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Стефано Доменикали: «У «Ф-1» есть варианты на 2027-й, если ситуация на Ближнем Востоке не разрешится. Цель – 24 Гран-при»

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали сообщил о календаре на сезон-2027 с учетом неясной ситуации с ближневосточными этапами.

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