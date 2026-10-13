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Аргументы и Факты

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Песков порекомендовал адресовать Трампу вопросы об энергоперемирии

Песков порекомендовал адресовать Трампу вопросы об энергоперемирии

Представитель Кремля Дмитрий Песков порекомендовал журналистам задавать вопросы об энергоперемирии американскому лидеру Дональду Трампу.

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