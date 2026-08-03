Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Двойное дно у санкций ЕС: как и рыбку съесть, и костью не подавиться

Двойное дно у санкций ЕС: как и рыбку съесть, и костью не подавиться

   А вы знаете, что 21-ый пакет санкций - это не только о рестрикциях против России и тех, кто с ней торгует? В этот раз там имеется и тщательно ретушированный пункт про отмену некоторых ранее введённых ограничений.

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