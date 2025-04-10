Всемирная продовольственная программа США принимает пожертвования в BTC и DOGE после сокращения финансирования

Американское отделение Всемирной продовольственной программы (WFP USA) объявило о приёме пожертвований в более чем 80 криптовалютах, включая Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, USDC и даже менее известные токены вроде ApeCoin и BONK.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии