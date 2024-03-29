Украина признала невозможность восстановления уничтоженных объектов в результате военных действий Ольга ВайленкоПосле многомесячных военных столкновений на востоке Украины заявление о невозможности восстановления уничтоженных объектов было сделано официально.
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