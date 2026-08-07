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«ЮВиС» добилась повторной приостановки торгов на строительство площадки ОЭЗ «Нягань» стоимостью 1,7 млрд рублей

«ЮВиС» добилась повторной приостановки торгов на строительство площадки ОЭЗ «Нягань» стоимостью 1,7 млрд рублей

АО «УК «Промышленные парки Югры» вновь приостановило определение подрядчика для строительства инфраструктуры особой экономической зоны в Нягани после новой жалобы ООО СК «ЮВиС».

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