«Зенит-Казань» начинает финальную серию с петербургским «Зенитом» Алекно у себя дома

Фото: zenit-kazan.com Сегодня действующий чемпион Суперлиги, казанский «Зенит» начинает защиту титула в финальном противостоянии с петербургским «Зенитом», который возглавляет экс-наставник казанцев, Владимир Алекно.
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