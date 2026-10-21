Мирное урегулирование конфликта с Россией, сохранение и развитие существующих торгово-экономических отношений и ведение постоянного диалога по гуманитарным вопросам является одним из важнейших приоритетов Тбилиси, заявил в среду, 21 октября 2026 года, грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.