Бывший работник Администрации Соединённых Штатов Америки Пол Робертс обратил внимание на тот факт, что держава показала собственные планы по поводу Российской Федерации и приняла решение об усугублении противостояния.
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