Глава JPMorgan Даймон заявил о самом опасном времени за последние десятилетия

Конфликт между палестинским движением ХАМАС и Израилем, а также ситуация на Украине способны принести серьезные и длительные последствия для продовольственных и энергетических рынков, международных отношений и мировой торговли.
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