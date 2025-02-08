Титов: «Жду чемпионства «Спартака» в этом сезоне. Это реально»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Егор Титов высказался о возможном отъезде в европейский чемпионат нападающего красно-белых Манфреда Угальде, а также оценил перспективы команды в нынешнем сезоне.
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