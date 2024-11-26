Юна

Сюда едут мигранты, которые ничего не умеют делать. Инженеры, врачи, учителя, ученые, спортсмены? Таких мигрантов нет. Едет беднота, которые, которые называют себя строители, разнорабочие, водители. От таких проку ноль. А если он официально устроится на работу, то он везет с собой пол аула. Они не работают, но государство тратится на них (пособия, льготы, бесплатное лечение и образование, еще и квартиру дадут как многодетным). Вывод сам напрашивается: лучше своим платить побольше и будет толк. Народ уже воет и задыхается от засилья мигрантов и только у Пескова всё хорошо. У него мигранты под окнами не ходят, не орут, не мусорят.