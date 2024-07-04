ЦБ РФ призвал бизнес использовать криптовалюту для международных транзакци...

ЦБ РФ призвал бизнес использовать криптовалюту для международных транзакцийБанк России неожиданно смягчил свою позицию по использованию криптовалют, рекомендовав российским предприятиям рассмотреть альтернативные платёжные решения, включая цифровые активы, для международных транзакций в условиях санкций.
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