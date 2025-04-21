Николай Ходов уходит с поста главного тренера нижегородской «Норманочки»

По завершении финальной серии женского чемпионата России по футзалу, в которой «Норманочка» проиграла питерскому «Кристаллу» (1:3), Николай Ходов заявил, что в следующем сезоне команду возглавит другой тренер.
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