Обхохочешься

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Смешные короткие анекдоты (9 шт)

Смешные короткие анекдоты (9 шт)

1. У меня сегодня младшая сестра пошла в первый класс. А я ей и говорю:- Ты куда пошла, мы в экономе летим.

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Михаил Степанченко
- Вот как назвать того, кто смог заставить своих соплеменников нырять в ледяные воды в лютые русские морозы, дабы принять веру придуманную евреями? - Красное Солнышко.
Михаил Степанченко
Старость - это, когда из половых органов остались одни глаза. Но взгляд - твердый!

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