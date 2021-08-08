Смешные короткие анекдоты (9 шт)

ОбхохочешьсяСмешные короткие анекдоты (9 шт)1. У меня сегодня младшая сестра пошла в первый класс. А я ей и говорю:- Ты куда пошла, мы в экономе летим.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил Степанченко- Вот как назвать того, кто смог заставить своих соплеменников нырять в ледяные воды в лютые русские морозы, дабы принять веру придуманную евреями? - Красное Солнышко.Михаил СтепанченкоСтарость - это, когда из половых органов остались одни глаза. Но взгляд - твердый!Комментировать
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