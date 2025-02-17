Власти региона пообещали повысить зарплаты бюджетникам

В 2025 году работников бюджетной сферы в Забайкалье ожидает увеличение заработной платы. Такую информацию озвучил первый заместитель председателя правительства региона Андрей Кефер в ходе прямого эфира ВГТРК.
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