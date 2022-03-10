Зеленский заявил, что на Украине не разрабатывали оружие массового поражения

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в пятницу, 11 марта, в своем Telegram-канале, что химическое или иное оружие массового поражения на Украине не разрабатывали, а лаборатории в стране остались со времен СССР и занимаются «обычной наукой».
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в пятницу, 11 марта, в своем Telegram-канале, что химическое или иное оружие массового поражения на Украине не разрабатывали, а лаборатории в стране остались со времен СССР и занимаются «обычной наукой».
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