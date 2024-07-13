Провокаторы нащупали слабое место России. Почему молчит власть?

наталья максименкова

внимание, Ноябрьск янао- нерусские, не знаю какой нации, притащили семьи в город живут на наших пособиях,но внимание, ведут себя в обществе вызывающее нагло, показывая, что Сибирь ихняя земля, сейчас это наглядно видно, я удивлена, что они наплевали на законы Корана, грубят даже пожилым женщинам