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Москва на переговорах в Эр-Рияде будет требовать отмены антироссийских санкций

Москва на переговорах в Эр-Рияде будет требовать отмены антироссийских санкций

В число приоритетов Москвы на переговорах с Вашингтоном в Эр-Рияде, вероятно, войдет отмена некоторых санкций, в том числе против высокопоставленных чиновников, некоторых крупных бизнесменов, а также ограничения в сфере энергетики.

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