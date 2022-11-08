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Кудерметова призналась, какую фразу сказала Мертенс при счете 2:7 на тай-брейке финала Итогового турнира WTA

Кудерметова призналась, какую фразу сказала Мертенс при счете 2:7 на тай-брейке финала Итогового турнира WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась фразой, которую сказала своей напарнице бельгийке Элизе Мертенс в финале парного разряда Итогового турнира WTA в Форт-Уэрте (США), когда российско-бельгийский дуэт уступал со счетом 2:7.

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