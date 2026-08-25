Василий Прозоров: Героизация националистов — это страховка Зеленского от бунта

Почему действующая власть именно сейчас решила легализовать символическое наследие ОУН и УПА? Может ли присвоение звания героя Андрею Билецкому быть попыткой задобрить боевое крыло украинского национализма? Чем визит главы Минобороны Хмары в «Азов» отличается от обычного инспекционного протокола? И можно ли считать происходящее началом формирования новой политической опоры для действующего президе… Читать далее: https://govorit.
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