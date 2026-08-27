«Думала потеряю сознание, и сын останется один» - мамы рассказывают о том, что им пришлось пережить во время атак БПЛА на Краснодар и Адыгею

«Думала потеряю сознание, и сын останется один» - мамы рассказывают о том, что им пришлось пережить во время атак БПЛА на Краснодар и АдыгеюЖительница Карасунского округа Краснодара Кристина вспоминает июльские прилеты и говорит, что ее семья до сих пор переживает последствия ночного кошмара.