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«Уральские авиалинии» награждены за вклад в развитие воздушного транспорта России

«Уральские авиалинии» награждены за вклад в развитие воздушного транспорта России

Авиакомпания «Уральские авиалинии» удостоилась награды национальной авиационной премии «Крылья России» в номинации «За вклад в развитие воздушного транспорта России» за многолетнее успешное и стабильное развитие частной коммерческой авиакомпании.

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