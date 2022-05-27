«Уральские авиалинии» награждены за вклад в развитие воздушного транспорта России

Авиакомпания «Уральские авиалинии» удостоилась награды национальной авиационной премии «Крылья России» в номинации «За вклад в развитие воздушного транспорта России» за многолетнее успешное и стабильное развитие частной коммерческой авиакомпании.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» удостоилась награды национальной авиационной премии «Крылья России» в номинации «За вклад в развитие воздушного транспорта России» за многолетнее успешное и стабильное развитие частной коммерческой авиакомпании.
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