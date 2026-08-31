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Царьград

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Силуанов объявил о новых точках роста экономики на саммите G20

Силуанов объявил о новых точках роста экономики на саммите G20

Министр финансов России Антон Силуанов, выступая на встрече "Группы 20" в Эшвилле, обозначил новые точки роста экономики: платформизация бизнеса, автоматизация, Искусственный Интеллект, обеление экономики и импортозамещение.

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