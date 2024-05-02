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Евролига. Плей-офф. «Олимпиакос» встретится с «Барселоной» (1-2), «Маккаби» сыграет с «Панатинаикосом» (2-1)

Греческий «Олимпиакос» примет испанскую «Барселону» (1-2). Израильский «Маккаби» сыграет с греческим «Панатинаикосом» в Белграде (2-1).

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