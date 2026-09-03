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В Энгельсе киллер на мотоцикле расстрелял офицера ВКС. Он госпитализирован в Москву

В Энгельсе киллер на мотоцикле расстрелял офицера ВКС. Он госпитализирован в Москву

Утром 3 сентября в Энгельсе Саратовской области возле коттеджа в поселке «Пробуждение» совершено покушение на высокопоставленного офицера и его водителя.

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