Минэкономразвития: Вьетнам ждет рекордные 1,5 млн туристов из России в 2026 году

Число российских туристов, посетивших Вьетнам в 2026 году, может достичь рекордных 1,5 млн человек. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в разговоре с РИА Новости на полях Восточного экономического форума.
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