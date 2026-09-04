Минэкономразвития: Вьетнам ждет рекордные 1,5 млн туристов из России в 2026 году

Число российских туристов, посетивших Вьетнам в 2026 году, может достичь рекордных 1,5 млн человек. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в разговоре с РИА Новости на полях Восточного экономического форума.