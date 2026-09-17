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Собянин: 23 БПЛА сбили на подлете к Москве

Собянин: 23 БПЛА сбили на подлете к Москве

На местах падения обломков БПЛА работают экстренные и оперативные службы.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО 23 украинских БПЛА.

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