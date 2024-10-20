Ремонт не даст водителям Петербурга проехать с ветерком в тоннеле дамбы почти неделю

Как сообщила 20 октября пресс-служба Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений, с 21 по 25 октября движение в транспортном отсеке Невской стороны на внутреннем кольце КАД ограничат в связи с проведением регламентных и ремонтно-восстановительных работ.
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