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test mazurok

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❗️ Кроме попытки вброса бюллетеней в Симферопольском районе других нарушений во время трёхдневного голосования зафиксировано избирательными комиссиями не было «Соответствующих других каких-то серьёзных нарушений на всех остальных избирательных участках в ходе этого трёхдневного голосования, к счастью, не зафиксировано, и я надеюсь, что таковых и, соответственно, не было», — сказал глава Избиркома Крыма Михаил Малышев.

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