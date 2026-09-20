❗️ Кроме попытки вброса бюллетеней в Симферопольском районе других нарушений во время трёхдневного голосования зафиксировано избирательными комиссиями не было «Соответствующих других каких-то серьёзных нарушений на всех остальных избирательных участках в ходе этого трёхдневного голосования, к счастью, не зафиксировано, и я надеюсь, что таковых и, соответственно, не было», — сказал глава Избиркома Крыма Михаил Малышев.