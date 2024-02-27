Востоковед Тавровский: США ввели санкции против Китая не из-за России

Заявления американских чиновников о введении вторичных санкций против Китая из-за России можно расценивать просто как повод, настоящая причина заключается в стремлении сдерживать Китай, считает востоковед, журналист, писатель Юрий Тавровский.
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