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Царукян: UFC работает над тем, чтобы мой следующий бой был за титул

Царукян: UFC работает над тем, чтобы мой следующий бой был за титул

Российско-армянский боец Арман Царукян высказался о своём следующем бое. «Как я могу не заслужить бой за пояс? Финиш в первом раунде — что ещё нужно? Бонус получил.

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