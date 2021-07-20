Украинские электросети износились на 80%

Украинские бизнесмены, владеющие электросетями с 1990-х, ни разу их не ремонтировали. Об этом в эфире «4 канала» заявила украинская журналистка расследователь Анна Калюжная, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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