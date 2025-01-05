Может ли стоимость биткоина достичь $1 млн к 2030 году

По мере приближения 2030 года дискуссии о будущем биткоина усиливаются. Рынок криптовалют в настоящее время вступает в многообещающую фазу и прогнозы предполагают, что в этом году он может достичь шестизначных значений, что открывает путь для вопросов о его траектории в течение следующих нескольких лет.