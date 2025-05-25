Первая половина последней весенней недели будет в Омской области прохладной. В ближайшие три дня ожидается от +9 до +20°.
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Первая половина последней весенней недели будет в Омской области прохладной. В ближайшие три дня ожидается от +9 до +20°.