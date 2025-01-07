В 2025 году в оформлении интерьера будут доминировать такие тренды, как интеграция природы с натуральными материалами, мебель без острых углов и мягкий минимализм.
Дизайнеры назвали главные тренды в интерьерах в 2025 году
Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
А что, по прогнозам дизайнеров интерьеров, ждет нас в 2026 году, хочется спросить? А то, пока в 2025 начнешь и закончишь "интеграцию природы с натуральными материалами, мебель без острых углов и мягкий минимализм и био-филию", глядь - в моде прямопротивоположное уже... Останется только локти кусать себе от досады. 😆😆😆
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19 час.
НR
Надежда Rudi
😃
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18 час.
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