Дизайнеры назвали главные тренды в интерьерах в 2025 году

ИН

Ирина Некрасова

А что, по прогнозам дизайнеров интерьеров, ждет нас в 2026 году, хочется спросить? А то, пока в 2025 начнешь и закончишь "интеграцию природы с натуральными материалами, мебель без острых углов и мягкий минимализм и био-филию", глядь - в моде прямопротивоположное уже... Останется только локти кусать себе от досады. 😆😆😆