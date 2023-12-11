И снова сядьте // Сергея Фургала теперь судят за хищения

Бабушкинский райсуд Москвы начал рассматривать по существу второе уголовное дело уже приговоренного к 22 годам за организацию двух убийств и покушения в начале 2000-х годов экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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