Актриса Марго Робби впервые стала мамой. Об этом 2 ноября сообщает британская газета Daily Mail.«Друзья и родственники пары держат в тайне новости о ребенке — мальчике, родившемся 17 октября», — говорится в материале.
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